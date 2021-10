Miller ostro o działaniach premiera. "Krańcowy brak odpowiedzialności"

Na spotkaniu z Radą Doradców Politycznych premier Mateusz Morawiecki sugerował, że w razie czego "rząd da radę bez unijnych pieniędzy". Zapewniał, że jest w stanie "dociągnąć do wyborów" - informuje "Gazeta Wyborcza". W programie "Newsroom WP" zapytaliśmy Leszka Millera o te doniesienia. Były premier podkreślił, że nie jest to dla niego żadna nowość, ponieważ podobne słowa padły już z ust szefa NBP Adama Glapińskiego. - Rozumiem, że był on wtedy w stanie bezrozumnego oszołomienia. Chyba, że uważa on, iż może w każdej chwili przyspieszyć drukowanie pieniędzy - powiedział. Leszek Miller stwierdził również, że "można tylko zadumać się nad kompetencjami premiera, który mówi takie rzeczy". - On musi wiedzieć, że dług publiczny w Polsce to jest już 1,5 biliona złotych. Można się dalej zadłużać, bo będzie to już problem dla innych rządów i premierów, ale takie rozumowanie to jest przykład krańcowego braku odpowiedzialności - ocenił Miller.