Miller o powrocie Tuska. "Stanowi istotne zagrożenie dla obozu rządzącego"

Leszek Miller o Lewicy. "Przybudówka PiS-u"

Pytany o to, czy powiedział tak m.in. w związku z tym, że Lewica poparła ratyfikację Funduszu Odbudowy odparł, że nie o to chodzi. - (...) To zrobili dobrze. Od początku mówiłem, że Lewica powinna poprzeć (ratyfikację Funduszu Odbudowy - red.). Ale nie musiała się w tym celu spotykać z PiS-em i nie musiała prowadzić żadnych negocjacji, tym bardziej, że one Lewicy nic nie dały oprócz strat - zauważył Miller.