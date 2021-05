Leszek Miller zrecenzował Polski Ład. Jedna rzecz mu się szczególnie nie podoba

- W tym opublikowanym tekście (Polskim Ładzie - red.) są rzeczy słuszne i szkodliwe. Jeśli się planuje 7 proc. PKB na służbę zdrowia, ja uważam to posunięcie za słuszne. Dopłaty do kredytów mieszkaniowych - ok, przy czym trzeba się liczyć z tym, że na pewno wzrosną ceny tych mieszkań. Uważam też za właściwą likwidację umów śmieciowych i oczywiście podniesienie kwoty wolnej od podatku - mówił były premier, obecnie europoseł Leszek Miller w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce. - Ale są tam również rzeczy niesłuszne. Obecny rząd wprowadza 9-procentowy podatek zdrowotny zamiast zryczałtowanego, co oznacza, że samozatrudnieni nie będą już płacić 19 proc., a 26-28 proc. Nie ma się z czego cieszyć - kontynuował Miller. W jego ocenie błędem jest również to, że nie wprowadzono III stawki podatkowej, którą PiS kiedyś zlikwidował. - Rząd nie premiuje pracy, tylko stosuje metody rozmaitej dystrybucji. Społeczeństwa bogate to te, które premiują pracę - podsumował były premier.

