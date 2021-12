Miller o nowym ciele powołanym przez Dudę: to nie ma sensu

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona potencjalnemu atakowi Rosji na Ukrainę. Europosłanka PiS Anna Fotyga stwierdziła podczas niej wprost: "Wara od Ukrainy". Zabierałem głos w tej debacie, podczas której mniej więcej wszyscy mówili to samo. Wskazałem, że Unia Europejska nie akceptuje żadnych zmian granicy dokonywanych siłą, że trzeba poszukiwać politycznego rozwiązania tego kryzysu, ale z drugiej strony UE powinna wysyłać sygnały, że jakakolwiek agresja militarna ze strony Rosji spotka się ze zdecydowanym oporem. Wszyscy muszą wiedzieć, że agresja nie może się opłacać. Moje wystąpienie, w pewnej części, przynajmniej jeśli o ducha tego wystąpienia, można porównać z tym, co mówiła pani Fotyga - stwierdził w programie "Newsroom" w WP były premier, europoseł Leszek Miller. - Ja twierdzę, że żadnej militarnej agresji Rosji na Ukrainę nie będzie, dlatego że pan prezydent Putin zdaje sobie sprawę z konsekwencji jakie by nastąpiły - stwierdził europoseł. - Tu wiele wyjaśniła rozmowa Bidena z Putinem. Są przewidywane kolejne rozmowy, kolejne spotkania. Ta rozmowa Biden-Putin jeszcze raz udowodniła, że dyplomacja Zachodu polega na tym, że kiedy trzeba Rosja jest blokowana, a kiedy trzeba z Rosją się rozmawia. Rozmowa jest zawsze lepsza niż strzały - dodał. Gość programu "Newsroom" był także pytany o sens powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju. - To nie ma żadnego sensu, ale PiS celuje w powoływaniu coraz to nowych instytucji i instytutów - odparł były premier. - Jak rozumiem, głównie chodzi o to, żeby zaspokoić apetyty na wysokopłatne stanowiska. Pan prezydent ma Radę Bezpieczeństwa Narodowego, jest to konstytucyjny organ i pan prezydent powinien się skoncentrować na dynamicznej pracy tej instytucji - dodał Leszek Miller.