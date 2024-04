Miller nie chciał mówić o Lewicy. “Liderzy powinni się zastanowić"

W niedzielę Polacy poszli na wybory wybrać władze samorządowe. Lewica nie zachwyciła wynikiem. Uzyskała jedynie 6,32 proc. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Leszek Miller prosił, aby go zwolnić z opowiadania o Lewicy. - To, co w tej chwili widzę przed sobą, to jest zupełnie coś innego, niż ja bym chciał widzieć - stwierdził b. premier. Zwrócił uwagę, że "liderzy Lewicy powinni się zastanowić nad dwoma kwestiami". Podkreślił również, że kierują swój przekaz do kobiet i młodzieży a jedynie 6 proc. kobiet i mniej niż 13 proc. młodzieży. - To jest poważny materiał do przemyśleń, czy oferta Lewicy jest właściwie skonstruowana, skoro cel tej oferty jest dość obojętny na Lewicę - powiedział Miller. Dodał także, że ten wyniki jest sygnałem. - Ci liderzy, którzy są dzisiaj twarzami Lewicy, nie są tymi, na których czeka elektorat - podsumował gość programu.

