Miller musi tłumaczyć premiera? "Polskie władze są nieodpowiedzialne"

Leszek Miller przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że na spotkaniach w Brukseli z unijnymi politykami jest proszony o wyjaśnienia po głośnym wywiadzie Mateusza Morawieckiego dla "Financial Times". Były premier dodał, że wypowiedź Morawieckiego dla dziennika, tak jak i jego wystąpienia w Parlamencie Europejskim, powodują, że "ci, którzy mieli jakąś sympatię do Polski, uważali, że te oskarżenia są przesadne itd., oni dzisiaj mają już pełną świadomość, że sytuacja w Polsce, jest gorsza, niż przypuszczali, a polskie władze są kompletnie nieodpowiedzialne". - Ja nie sądzę, że premier zmieni swoją retorykę, bo jeszcze raz to powtórzę: on to robi, aby otrzymać efekt wewnętrzny - wskazał gość WP. - W ten sposób on utwardza opinię o takim bardzo zdecydowanym i radykalnym polityku, który walczy o interesy Polski. A po drugie, co jest oczywiście ważniejsze, zaskarbia sobie dobrą opinię u człowieka, który o tym wszystkim decyduje, czy on będzie, czy nie będzie, czyli u Jarosława Kaczyńskiego - powiedział Leszek Miller.