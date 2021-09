Raport Jakiego fałszywy? Miller: Księżycowe wyliczenia na zamówienie

Leszek Miller powiedział, że jest zwolennikiem wpisania do Konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W poniedziałkowym "Newsroomie WP" polityk przychylił się do pomysłu, który przedstawił Donald Tusk. Jego zdaniem zbędne są obawy Włodzimierza Czarzastego. - Nie trzeba się dogadywać z PiS-em. Dogadywał się Włodzimierz Czarzasty, kiedy paktował z premierem Mateuszem Morawieckim, co uzyskać za poparcie ws. Polskiego Ładu. Trzeba tylko uruchomić normalną ścieżkę legislacji i zobaczyć, kto poprze ten pomysł - powiedział Miller. Po publikacji raportu Patryka Jakiego dot. bilansu finansowego członkostwa Polski w UE polityk nie ma już żadnych wątpliwości, że PiS chce osłabić poparcie dla UE wśród Polaków. - Raport mówi o tym, że Polska jest na minusie 535 mld zł, jeśli chodzi o obecność Polski w UE od 2004 do 2020 roku - poinformował prowadzący program Patrycjusz Wyżga. - To są księżycowe obliczenia na zamówienie - skomentował dokument Miller. - To plan maksymalnego szczucia na UE z nadzieją, że z 80 proc. popierających zrobi się 60, 50, a najlepiej 40 proc. Jeśli poparcie dla UE gwałtownie zmaleje, to oczywiście PiS rozpocznie procedurę polexitu - ocenił były premier.