Miliony dla szpitala, w którym operowano Kaczyńskiego. Placówka się tłumaczy

Jak relacjonuje Onet, Mraz pytał co mówić, gdyby powstała komisja śledcza badająca nieprawidłowości w Funduszu. Pytał, jak wyjaśnić "dlaczego bezpośrednio przed albo bezpośrednio po operacji kolan Jarosława Kaczyńskiego szpital w Otwocku otrzymywał dotację. Rozmówcy zasugerowali wówczas, by o sprawie mówić wymijająco. - Ja bym powiedziała: nie mam takiej wiedzy, to jest koincydencja - oznajmiła jedna z urzędniczek.