Milionowe nagrody w Ministerstwie Zdrowia. Wiceminister tłumaczy, do kogo trafiły

Sławomir Gadomski był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wiceminister zdrowia był pytany o informacje, do których dotarł reporter WP Sylwester Ruszkiewicz. Okazuje się, że resort zdrowia wypłacił w 2020 roku ponad 4 mln nagród swoim urzędnikom. – Myślę, że obszar, z którym mamy do czynienia, skala wyzwań stojących przed pracownikami, wiele nocy przepracowanych w MZ po to, żeby wdrożyć pewne standardy, o których mówimy, wymaga pewnego wynagrodzenia naszej pracy – powiedział Gadomski, podkreślając, że pracownicy resortu zasłużyli na te nagrody. Jednak nie wszyscy dostali premie. Jak zaznaczył gość WP, nagrody ominęły kierownictwo oraz ministrów.

