Milionowe dotacje dla organizacji PiS. "Ktoś za to beknie"

Cezary Tomczyk pytany był o komentarz do kolejnych doniesień o ministerialnych dotacjach do organizacji powiązanych z PiS. - Po pierwsze, przypominają mi się słowa premier Szydło, która mówiła: wystarczy nie kraść. Myślę, że to jest najważniejsze hasło, które dzisiaj powinno być wydrukowane nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Druga sprawa - często powtarzana przez polityków PiS-u, czyli Dekalog. Siódme przykazanie mówi: nie kradnij - mówił polityk w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - To nie jest tak, że dzisiaj setki miliony złotych można wiadrami wynosić z ministerstw do organizacji, które nigdy nie istniały i nikt za to nie beknie - przekonywał. Zapowiedział także kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.