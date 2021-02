Milionerzy. Pytanie o Andrzeja Dudę w duńskiej wersji programu

Teleturniej Milionerzy to format telewizyjny, który emitowany jest w ponad 100 krajach, m.in. w Polsce. W ostatnim odcinku duńskiej wersji programu uczestniczką była świeżo upieczona weterynarz Rebeka z Soborg.

Dania. Pytania o Andrzeja Dudę w Milionerach

Kobieta w dziewiątym pytaniu musiała odpowiedzieć, w którym kraju prezydent Andrzej Duda został ponownie wybrany w 2020 r. Do wyboru miała cztery możliwości: Czechy, Polskę, Estonię i Chorwację. Uczestniczka przyznała, że nie zna odpowiedzi i skorzystała z koła ratunkowego.

Rebeka wybrała opcję "telefon do przyjaciela" i zadzwoniła do swojego ojca. Ten był pewny swojej wiedzy i doradził jej, żeby wybrała pierwszy z możliwym wariantów. Kobieta skorzystała z podpowiedzi i odpadła z programu. Grę skończyła z sumą gwarantowaną wynoszącą 5 tys. koron (ok. 3 tys. zł).