Milioner Bierecki. Senator PiS ma gigantyczne oszczędności i... fiata 126 p

Szef senackiej komisji finansów Grzegorz Bierecki zdecydowanie ma się czym pochwalić. Na koncie ma blisko 5,5 mln zł, prawie 1,4 mln dol. i ponad 1,4 mln euro, a także blisko ćwierć miliona funtów. Zupełnie inaczej wygląda jego garaż - stoi w nim tylko fiat 126p z 1998 r.

Kontrowersyjny założyciel SKOK-ów to finansowa czołówka parlamentu. Senator Grzegorz Bierecki z PiS ma na koncie ogromne oszczędności - w sumie ok. 17,85 mln zł w kilku walutach. Do tego warte 114 tys. zł obligacje skarbowe i liczne akcje firm.