Milioner apelował o wzrost bezrobocia. Teraz przeprasza za słowa

Słowa krytykujące handlowców branży budowlanej poniosły się szeroki echem na całym świecie, nie tylko w Australii. 40-letni dyrektor generalny Gurner Group, Tim Gurner, bez skrupułów zarzucił im, że zarabiają za dużo w stosunku do ilości wykonywanej pracy. W związku z tym przedstawił sposób na to, by Australijczycy zaczęli doceniać swoją pracę.