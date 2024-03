Milion za milczenie. Szczerba wyznał, że był zastraszany

Prokuratura na wniosek Najwyższej Izby Kontroli wszczęła śledztwo ws. podejrzenia popełnienia przestępstw przez europosła Adama Bielana i byłego ministra funduszy i polityki regionalnej Jerzego Pudę. W programie "Tłit" WP poseł KO Michał Szczerba powiedział, że Adam Bielan może mieć "bardzo poważne" problemy. - Najbardziej obrzydliwą rzeczą było, to, że próbowali wykorzystać jeden z ostatnich programów, którym mogli zarządzać. To był projekt "Szyba ścieżka. Inwestycje Cyfrowe" - powiedział Szczerba. Tłumaczył, że z tego programu było blisko miliard złotych do wydania. - Pojawiły się firmy, które budziły nasze uzasadnione wątpliwości, które nie miały żadnego doświadczenia, a otrzymywały dotacje nawet w wysokości 123 milionów na programy, które żadną innowacją nie były - mówił poseł KO. Dodał także, że jedna z tych firm próbowała zastraszyć jego wraz z Dariuszem Jońskim. - Wtedy kiedy podjęliśmy kontrole poselskie, wobec "Szybkiej ścieżki", złożyli pozew do sądu o to, żeby zabezpieczyć swoje interesy w postaci zakazu mówienia mi i posłowi Jońskiemu o tej sprawie. Dwa, zażądali ode mnie i posła Jońskiego wpłaty miliona złotych na poczet tej jednej ze spółek - wyznał gość programu. Powiedział także, że była to firma, która otrzymała 123 miliony złotych dotacji, "co było ewidentnym złamaniem reguł, ponieważ maksymalna kwota dotacji wynosiła 20 mln euro".