Milion złotych dla ofiar wypadku pod Stalową Wolą. "Zbiórka może mieć wpływ na odszkodowanie"

- Naszym celem będzie zabezpieczenie przyszłości dzieci ofiar wypadku w najbliższych latach. Sposób wydatkowania zebranych pieniędzy uzgodnimy z opiekunami prawnymi rodzeństwa. I wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, na co zostaną przeznaczone te środki - mówi WP Karol Czernecki, prezes Fundacji "Z Serca Dla Serca" w Zaleszanach. To on był założycielem zbiórki dla ofiar wypadku.