Milczenie jest najlepszą odpowiedzią. Zelczyna płacze po tragedii

- Nikt jej tutaj nie oskarża. Zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak się stało. Współczujemy – mówią mieszkańcy Zelczyny, w której 7 marca doszło do niewyobrażalnego dramatu. W sobotę ostatni raz pożegnano 4-letnią Nadię, 9-letnią Aleksandrę, 12-letniego Kamila i 36-letnią Aldonę.

Nie żyje trójka dzieci. Matka powieszona

Nie było widać żadnego problemu

- Nie można o nich powiedzieć złego słowa. Nie wiem, co tam się wydarzyło. To dla nas szok. Nikt by nie pomyślał, że rodzina może mieć jakiekolwiek problemy. Pani była zawsze uśmiechnięta i kulturalna. Wierzyć się nie chce – przyznaje Janusz Śmiech, sołtys Zelczyny.

Jak twierdzą mieszkańcy, 36-latka nie unikała kontaktu z ludźmi. Wręcz przeciwnie, zawsze była chętna do rozmowy i otwarta. – Dzieci grzeczne. Nie sprawiały żadnego kłopotu. Wszyscy z którymi rozmawiam na ten temat, mówią dokładnie tak samo. To jest niepojęte – kiwa głową zamyślony młody mężczyzna.