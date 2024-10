Milczenie Hołowni, tajemnicza rozmowa i zgrzyt w Trzeciej Drodze. "Dziennikarze wyproszeni sprzed gabinetu"

Według nieoficjalnych ustaleń WP Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia rozmawiali niedługo przed sobotnią Radą Krajową PSL, podczas której prezes PSL zaproponował, by koalicja rządząca przedstawiła wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich. – O to chciałbym poprosić i do tego chciałbym zaprosić naszych partnerów: żebyśmy już dziś wspólnie wyłonili kandydata na prezydenta – powiedział następnie publicznie w sobotę wicepremier. Jeden z ludowców w WP nieoficjalnie przyznaje, że pomysł prezesa PSL nie przypadł do gustu marszałkowi Sejmu. Drugi mówi o "alergicznej" wręcz reakcji Szymona Hołowni.