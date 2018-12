Mikołów. Śmiertelne zatrucie dopalaczami. Areszt dla dwóch osób

Dwóch mężczyzn w wieku 35 i 31, którzy zostali zatrzymani ws. handlu dopalaczami, trafiło do aresztu. Możliwe, że znajdzie się tam również 17-latek. Sąd dopiero rozpatruje wniosek o jego aresztowanie.

Zatrzymani mężczyźni przekazywali sobie dopalacze, które następnie trafiały do odbiorców. 35-latek został aresztowany jako pierwszy. Usłyszał zarzut udziału w obrocie dopalaczami i udostępniania ich innym osobom, w tym dziecku. Miało to doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia tych osób. Najstarszy mężczyzna przyznał się do winy - informuje PAP.