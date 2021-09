Mikołów. Jechał uszkodzonym samochodem, to był początek kłopotów

Jak podała komenda policji w Mikołowie do interwencji doszło w sobotę, 18 września. Po godzinie 14.00 mundurowi z drogówki, kontrolując teren w związku z porannym wypadkiem z udziałem pieszej i poszukiwaniami pojazdu, który brał udział w zdarzeniu, zauważyli w Mikołowie na ulicy Górnośląskiej mężczyznę poruszającego się uszkodzoną osobówką. Postanowili go zatrzymać do kontroli i sprawdzić co się stało.