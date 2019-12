WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze mikołajki Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Mikołajki 2019. Pomysł na prezent dla chłopaka Mikołajki 2019 odbędą się tradycyjnie 6 grudnia. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent dla chłopaka, brata, przyjaciela, taty, to poniżej prezentujemy kilka propozycji. Może któraś cię zainspiruje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Mikołajki 2019 - pomysł na prezent dla chłopaka, brata lub taty (iStock.com) Z prezentami dla panów bywa ciężko. Mężczyźni, w przeciwieństwie do wielu kobiet, rzadko mówią, czego potrzebują lub o czym marzą. Dlatego kwestia doboru właściwego prezentu bywa bardzo kłopotliwa. Wiele pań decyduje się na klasyczne prezenty, np. skarpetki, bieliznę, czy też krawat. Takie prezenty są praktyczne, ale często brak im wyjątkowości. Obdarowując bliską osobę, masz nadzieję, że twój prezent sprawi jej przyjemność i zapamięta go na długo. Takim tradycyjnym, a zarazem wyjątkowym prezentem może być książka. Trzeba tu jednak uważać, ponieważ wyjątkowa będzie jedynie pozycja dopasowana do gustu obdarowywanego. Mikołajki 2019. Elektronika najlepszym pomysłem? Popularnym prezentem dla panów, nie tylko na mikołajki, jest elektronika. Sprawdzają się telefony oraz inteligentna biżuteria np. smartwatche i opaski sportowe. Nie zapominajmy również o słuchawkach. Z tego upominku zadowoleni będą zarówno melomani, jak i zwykli użytkownicy. Jeżeli obdarowywany lubi gry, to sytuacja z pozoru wydaje się prosta. Niestety tu również czyhają pewne pułapki. Warto wiedzieć, czy chłopak gra na konsoli (jeśli tak to jakiej), czy raczej na komputerze. Ważny jest też gatunek gry. RPG, gra akcji, strategiczna, wyścigi samochodowe, a może gra sportowa, gatunków jest wiele, dlatego warto wiedzieć, z jakim graczem mamy do czynienia. Ciekawym pomysłem na prezent dla graczy i miłośników filmów mogą być również gadżety związane z ulubionym filmem lub grą. Tu szczególnie szerokie pole do popisu mają osoby, które są fanami np. Gwiezdnych Wojen, Gry o Tron lub produkcji Marvela. W sklepach oraz w internecie nie brakuje gadżetów i ubrań związanych z tymi tytułami. Mikołajki 2019. Prezent dopasowany do hobby Trafionym prezentem może być również przedmiot związany z hobby obdarowywanej osoby. Sytuacja jest prosta, jeśli dzielimy pasje z obdarowywanym. Problem pojawia się, kiedy chłopak ma hobby, na którym się zupełnie nie znamy. W takiej sytuacji zostaje nam zaufać sprzedawcy lub szukać wsparcia na wszelkich stronach internetowych i forach związanych z danym hobby. Nie zapominajmy również o uniwersalnych prezentach. Karty przed płacone, vouchery, bilety na koncert, mecz, czy też do kina. Może nie są to oryginalne pomysły, ale czasem lepiej jest zdecydować się na taki upominek, niż zupełnie nie trafić z podarunkiem w gusta obdarowywanej osoby. Zobacz też: Obóz rządzący oburzony funkcją dla Magdaleny Biejat. Marcelina Zawisza: nie rozumiem histerii Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące