Mikołaj Dorożała: Nie przyszedłem do ministerstwa, by zlikwidować myślistwo

Ale wrócę do naszych parków narodowych. Tworzymy je by chronić przyrodę, chronić ptaki. Ale w rzeczywistości ptak wystawi pół dzioba za granicę tego parku i już może być odstrzelony przez myśliwego. Widział pan film. Dramat. To nie ma nic wspólnego z etyką myśliwską. A co pan powie na płoszenie ptaków, po to, by wzleciały poza granice parku, żeby móc do nich strzelać? Więc jak Marcin Możdżonek mówi o emocjach, to tak: to są emocje, bo każdy normalny człowiek, widząc takie sceny, ma swoje odczucia.