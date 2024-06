Aleksandr Bastrykin, szef Rosyjskiego Komitetu Śledczego powiedział, że Rosyjskie władze wykorzystują cudzoziemców do prowadzenia wojny w Ukrainie. Okazuję się, że migranci są wysyłani na front do kopania okopów. - Do tego potrzeba nam dobrych rąk do pracy - powiedział Bastrykin.