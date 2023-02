"Mieszkanie dla zakochanych". Gawkowski o pomysłach Lewicy na pomoc młodym

Gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski był Krzysztof Gawkowski. Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy wskazał na najnowsze pomysły ugrupowania w sprawie dostępu do tanich mieszkań dla młodych. - 14 luty dziś, a my mamy program mieszkaniowy dla młodych. Realizacja projektu będzie kosztowała około 100 mld złotych, z czego większość pieniędzy będzie pochodzić z Unii Europejskiej - mówił w rozmowie z Patrykiem Michalskim Gawkowski. Polityk Nowej Lewicy tłumaczył jakie realne korzyści ma nieść ze sobą proponowany program tanich mieszkań na wynajem. - Będzie można wynajmować mieszkanie za 700-800 złotych od samorządów. Da się wtedy mieszkać za kilkaset, a nie kilka tysięcy złotych. To kluczowa różnica dla osób, których nie stać na drogi kredyt mieszkaniowy - dodał polityk Lewicy.