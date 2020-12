Mieszkańcy Wuhan przywitali Nowy Rok. Na ulicach tłumy ludzi

Brytyjski serwis "The Sun" przekazał, że w centrum Wuhan na ulice wyszło tysiące ludzi. Tak witali oni Nowy Rok. Fotografia wywołała niemałe zdziwienie. To w końcu tam odnotowano pierwszy przypadek wirusa SARS-CoV-2. Aktualnie w Wuhan wprowadzono kolejne restrykcje. Mimo to obywatele hucznie pożegnali stary rok i przywitali nowy.