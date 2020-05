Mieszkańcy walczą z drożyną na cmentarzu. Papież im nie pomoże

Spór mieszkańców Brzezin z Archidiecezją Łódzką ciągnie się od miesięcy. Chodzi o wysokie ceny pochówków na jedynym w mieście cmentarzu, którym zarządza Kościół, a dokładnie łódzka kuria. Za pogrzeb niektórzy mieszkańcy płacili nawet 12 tysięcy złotych. Pisali w tej sprawie do każdej możliwej instytucji, a w lutym wysłali pismo do papieża.

"Zwracamy się do Waszej Świątobliwości jako do ostatniej, najwyższej instancji w hierarchii władz Kościoła. (…) Mieszkańcy chcący pochować bliskich zmarłych na cmentarzu w Brzezinach, są zmuszeni ponosić bardzo wysokie wydatki rzędu 10 tys. zł, a więc jest to kwota, która w Polsce oznacza przeciętnie wynagrodzenie za trzy miesiące pracy" - pisali wówczas mieszkańcy do papieża Franciszka.