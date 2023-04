Ogromny pożar w Rosji. Mieszkańcy oskarżają władze

We wtorek wieczorem ogień, który wybuchł w lokalnym tartaku, zaczął błyskawicznie się rozprzestrzeniać. Wieś Soswa, w której zabudowa to głównie drewniane domy pokryte strzechą błyskawicznie stanęła w ogniu. Służby bagatelizowały początkowe zgłoszenia - według relacji mieszkańców - do wsi skierowano jeden wóz strażacki. Posiłki dotarły dopiero po kilkudziesięciu minutach.