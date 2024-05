Mieszkańcy Mielca oburzeni po wizycie Obajtka. Odpowiedział: "Jakiś problem?"

"Czy pan wie, jakie mamy problemy? Pojawia się pan jak meteoryt"

Kandydatka Trzeciej Drogi do PE z Podkarpacia nagrała nawet nagranie, w którym zaprasza Daniela Obajtka do debaty. - Mam pytanie do pana Obajtka. Czy pan wie coś na temat Podkarpacia? Czy pan wie, co jest nam potrzebne, jakie mamy problemy na Podkarpaciu? Czy zetknął się pan z mieszkańcami i czy pan z nimi rozmawiał? Bo słyszałam ostatnio, że pan ich unika, że pojawia się pan jak meteoryt i przelatuje przez Podkarpacie i są tu tylko pana banery - mówiła Elżbieta Burkiewicz w nagraniu opublikowanym na Facebooku.