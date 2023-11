Mieszkańcy Białegostoku o Szymonie Hołowni. “Tu na osiedlu mieszkał”

Reporter Wirtualnej Polski pojawił się na ul. Towarowej w Białymstoku, gdzie Szymon Hołownia przed laty się wychowywał. - Tu na osiedlu mieszkał, znam go z kościoła - mówi jedna z mieszkanek. - Jestem dumna, że stąd pochodzi - dodała. - 20 lat tutaj mieszkał. Bardzo fajny facet - chwali mężczyzna. - Taką mam nadzieję, że czeka nas porządna zmiana i będzie normalnie w Polsce - mówi następna rozmówczyni. - On taki uczciwy człowiek i konkretnie mówi - chwalił mieszkaniec Białegostoku. - Te barierki zlikwidował od razu. Zdecydowana większość uczestników sondy ulicznej WP pozytywnie oceniła osobę Szymona Hołowni. Było jednak także kilka osób, które miały inne zdanie. - To jest ogromna pomyłka - mówi jedna z mieszkanek. - Nie do końca jestem do niego przekonana. Owszem, dobrze prowadził jak był w telewizji, to jeszcze może być. Ale tutaj, to ja nie wierzę w te słowa, które on powiedział. Nie wierzę, że będzie taka równość - dodaje inna kobieta.

