Mieszanie szczepionek. Takiej możliwości chce prof. Simon

Prof. Krzysztof Simon w programie "Newsroom WP" ocenił, że bardzo ważnym problemem, z którym się trzeba zmierzyć jest mieszanie szczepionek. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu poinformował, że podniósł tę kwestię podczas obrad Rady Medycznej. - Są badania, które wskazują, że jest to rozsądne i celowe, dlatego trzeba to ustalić prawnie - stwierdził ekspert. Zaznaczył on jednocześnie, że możliwość zaszczepienia się innym preparatem przy drugiej dawce powinny mieć m.in. te osoby, które po pierwszej odczuły niepożądane reakcje. - Powinno być to wprowadzone jak najszybciej. Muszą władzę podjąć taką decyzję. Teraz to jest jednak sprawa Ministerstwa Zdrowia - powiedział prof. Krzysztof Simon.