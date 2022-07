"Mięsa prawie nie było, wszędzie zapach szamba". Słodka zemsta Polaków na biurach podróży

- Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop to rekompensata za krzywdę będącą wynikiem stresu, zawiedzionych nadziei co do spodziewanych, przyjemnych przeżyć. Za zmarnowany czas, gdy zamiast wypoczywać nad basenem, lądujemy w brudnym pokoju pełnym insektów, użeramy się z obsługą hotelu i rezydentem - tłumaczy radca prawny z Poznania. Dodaje, że zaledwie dzień wcześniej zadzwoniła do niego kobieta, skarżąc się, że z dwójką dzieci trafiła do brudnego hotelu, a organizator nie reaguje. Po powrocie szykuje się pozew.