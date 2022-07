"Zdzierco, za dwa tygodnie sam będziesz się prosił". Kryzys na Mazurach

O tym, że turyści zaciskają pasa, mówi też Robert Kempa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku. - Niepewna sytuacja ekonomiczna zmusza wiele rodzin do zastanowienia, czy luksus w postaci wakacji to jest coś, na co nas stać. Widać to szczególnie po małej frekwencji w najtańszych kwaterach. Słyszę, że w obiektach, gdzie czteroosobowa rodzina rezerwowała zazwyczaj dwa pokoje, teraz wstawia się dostawki do jednego pomieszczenia - komentuje dyrektor Kempa.