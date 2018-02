Mieli pilnować dzieci na obozie. Zamiast tego ukradli quada i go zniszczyli

Dwóch pracowników obozu narciarskiego w Lesznie ukradło quada i wybrało się na przejażdżkę. Po tym jak maszyna się zepsuła, zostawili ją na drodze.

Pojazd był wykorzystywany przez konserwatorów wyciągu narciarskiego. Dwóch mężczyzn znalazło go obok ośrodka z kluczykami w stacyjce. Właściciel quada znalazł go zepsutego i porzuconego na drodze, ok. kilometra od siedliska - informuje policja.gov.pl.