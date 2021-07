Mieli lecieć na Cypr. "Pani kierownik zamknęła bramkę"

W środę w Katowicach doszło do bulwersującej sytuacji. 46 podróżnych, którzy mieli odlecieć do Pafos na Cyprze, nie zostało wpuszczonych na pokład samolotu. Powodem takiej decyzji miały być zbyt długie kolejki do odprawy. O sprawie napisała "Gazeta Wyborcza".