Mieli go zabić, upiec i zjeść. Koniec głośnego procesu w Szczecinie

W wersję wydarzeń przedstawioną przez Rafała O. wierzy z kolei jego obrońca. - Przyjąłem założenie, w które wierzę, że mój klient mówił prawdę , że był tam i zrobił to, co zrobił, ale on się nigdy nie przyznał do zabójstwa - zaznaczył mec. Jerzy Synowiec. - Z tego, co mówi i co jest potwierdzone innymi dowodami, taki zarzut można ewentualnie postawić innym osobom, ale nie mojemu klientowi - dodał adwokat po zakończonym procesie w Szczecinie.