Mieli być "Singapurem hrabstwa Surrey". Zadłużyli miasto na 1,2 mld

Do czasu rozpoczęcia prac budowlanych 150 mln funtów zmieniło się w 460 mln funtów. Następnie planowany koszt wzrósł do 550 mln, później do 700 mln, a na koniec do 750 mln funtów. To więcej niż koszt Stadionu Olimpijskiego w Londynie. Projekt był kontynuowany jako wspólne przedsięwzięcie Rady Woking i północnoirlandzkiego dewelopera Moyallen. Woking posiadało 48 procent udziałów, ale 100 proc. ryzyka., co stało się "kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do fatalnej sytuacji finansowej rady". Flagowy projekt jest obecnie wyceniany na 199 mln funtów, prawie pół miliarda mniej niż koszt jego budowy.