Międzynarodowy dzień kropki. Kiedy wypada święto kreatywności?

Dzień kropki - historia

Święto ma początek w wydanej w 2003 roku książki "The Dot" autorstwa Petera H. Reynoldsa. To historia dziewczynki, która uwierzyła w siebie dzięki nauczycielce plastyki. Ta zachęciła bohaterkę książki spełnienia swojego marzenia o malowaniu, słowami "Postaw kropkę i zobaczymy, co się stanie". Książka odniosła ogromny sukces i została przetłumaczona na ponad 20 języków. Sześć lat później po raz pierwszy obchodzono Dzień Kropki.