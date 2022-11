Miedwiediew znowu straszy. Ostrzega przed "globalnym konfliktem"

Były prezydent Rosji opublikował wpis na portalu Telegram, w którym ponownie zagroził światu wykorzystaniem broni jądrowej. Tym razem powodem miałoby być dążenie Ukrainy do odzyskania "terytoriów, które wcześniej do niej należały". Według Miedwiediewa oznacza to "utratę obszarów Rosji".