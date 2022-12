Miedwiediew prowokuje. "Ukamienowany, krwawy klaun"

Zapytany po raz kolejny o możliwość użycia broni jądrowej przez Putina odparł, że ten nie odważy się jej użyć, ponieważ "kocha życie i boi się śmierci". - Widziałem go i widziałem jego chęć do życia. On bardzo kocha życie - siedzi nawet za długim stołem... ponieważ boi się COVID-19 lub czegoś innego - ocenił Zełenski.