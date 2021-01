Michał Woś o szczepionkach i adwokatach: to kuriozum

- Producenci deklarują, według słów ministra Dworczyka, że tych szczepionek w drugim kwartale będzie więcej - stwierdził w programie "Tłit" Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski pytany, czy istnieje szansa, że pokolenie trzydziestolatków doczeka się w tym roku zaszczepienia przeciw COVID-19. Przypomnijmy, że Michał Woś był jednym z pierwszych polityków w Polsce, którzy zakazili się koronawirusem. - Wydaje mi, że akurat pokolenie trzydziestolatków może spokojnie poczekać. Wszystkie statystyki wskazują, że śmiertelność w naszej grupie wiekowej jest minimalna, taka jak w przypadku powikłań po grypie - dodał. Informację o prośbie dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o zaliczeniu palestry do grupy zero, czyli tej samej co pracownicy służby zdrowia, nazwał kuriozum. - To byłoby śmieszne, gdyby nie to, że jest to żenujące i smutne. Pokazuje stan myślenia o sobie tych, którzy uważają się za elity - dodał wiceminister Michał Woś.

