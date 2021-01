Michał Woś o sytuacji w USA. "Poradzą sobie"

- Tak się powinien zachować każdy odpowiedzialny polityk - stwierdził w programie "Tłit" w WP Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski. - Bez względu na to, jaka jest ocena Donalda Trumpa na świecie, to nikt o zdrowych zmysłach nie będzie przecież z zadowoleniem wypowiadał się o tak jawnym łamaniu zasad, o wydarzeniach, w których zginęło 5 osób - dodał. Przypomnijmy, że w czwartek w nagraniu na swoim profilu na Twitterze Donald Trump zdecydowanie potępił środowy atak na Kapitol. Oskarżany o wzniecenie zamieszek ustępujący prezydent tłumaczył też, że on i jego otoczenie dążyło do zakwestionowania wyników wyborów na drodze prawnej, by zapewnić uczciwe głosowanie. Zdaniem amerykańskich obserwatorów sceny politycznej Trump spóźnił się z potępieniem ataku. Obwiniają go także o spowodowanie głębokich podziałów w amerykańskim społeczeństwie. Pytany o to gość programu "Tłit" odparł, że "Stany Zjednoczone, ze swoją długą historią demokracji, poradzą sobie z tym, co dzieje się w ich kraju".

