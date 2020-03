Michał Woś o swoich doświadczeniach z koronawirusem

Jak czuje się pan dzisiaj po tych kilku tygodniach jakiej minęło od zakażenia koronawirus M W pana przypadku Dziękuję jak dzisiaj Dzisiaj jest dużo dużo lepiej był pierwszy tydzień ale pod koniec pierwszego tygodnia już było wiadomo że wszystko będzie zmierzał ku lepszemu IQ takiej zwykłej rekonwalescencji właściwie już czekam na to jest jeszcze nie mam informacji kiedy on będzie ale myślę że już mogę się poddać powtórnym testowi żeby sprawdzić czy jeszcze i co i kiedy takie coś zostanie przeprowadzony to ile czeka się na Ile czasu czeka się na na jego wynik powiem szczerze nie nie wiem Nie mam ustalone nie rozmawiałem o tym sanepidem Natomiast Standardowo jest tak Znam osoby które miały ten test muszą być dwa testy pod rząd na przykład ma taką praktykę że umawia po dwóch tygodniach i dwa testy Dzień po dniu jeżeli oba wyjdą negatywnie wtedy uznaje się osobę za wyzdrowiał pani miejscu co mnie cieszy jest w formie Przynajmniej tak pan wygląda Ja też zadam takie osobiste pytanie my jesteśmy zdaje się z tego samego rocznika przez wiele ostatnich tygodni mówiło się że te osoby młode w okolicach 3 czy jeszcze młodsze tak naprawdę nie są zagrożone żeby martwić przesadnie o swoje zdrowie życie ale te ostatnie zgony w na świecie tych osób bardzo młodych nawet po poniżej 20 lat wskazują że Tutaj absolutnie każdy jest narażony na na ryzyko Dokładnie tak wczoraj główny inspektor sanitarny podał statystyki że wśród zakażeń w Polsce 1/4 to osoby poniżej 30 1/4 25% stąd apel na wspólny Apel do wszystkich młodych Nie lekceważ mnie tego bo przebieg choroby może być różny przebieg choroby u każdego przebiega inaczej Oczywiście młody organizm może sobie silnie i lepiej poradzić z tym niebezpieczne psem ale to jest po pierwsze nie wiadomo jak dotknie tej konkretnej osoby tego tego młodego człowieka jako organizmu a po drugie przecież gigantyczny odpowiedzialność wobec osób starszych wobec seniorów wobec rodziców dziadków sąd naprawdę wirus zabija ale też nie odpowiedzialność zabija i wszyscy przyłączamy się do apelu zostań w domu zachowuj się odpowiedzialnie Bądź mądry Nie bądź głupi pilnuj się te wszystkie zaleceń które są bo Sytuacja jest poważna bo to nie jest tak zresztą też apelował o ostatnie powiedziało że przecież nikt nie jest wolny od tego ludzi młodych na w Polsce wśród 20 ofiar śmiertelnych szczęśliwie Nie ma osób młodych wszystkim rodzinom ofiar wyrazy głębokiego współczucia Ale nikt nie zna dnia ani godziny nie wiadomo jak ten wirus u kogo się rozwinie sam Znam osoby około 35 czyli czyli też względnie młode które walczą o życie pod respiratorem więc nie lekceważ mnie tego gigantyczny Apel do każdego wirus zabij ale właśnie nie głupota też zabija bądźmy wszyscy tak zdyscyplinowani jakby te panie ministrze Proszę wybaczyć jeszcze o te swoje prywatną zapytam się zapytać jak się czuje po na urodzinach Dziękuję by przeszły od momentu zdiagnozowania choroby przeszły ją łagodnie natomiast mamy wszyscy podejrzenie lekarza zresztą też is a napisz że po prostu przeholował wcześniej tylko nie spodziewał się że to może być koronawirus a a wszyscy wzięli to za jakieś zwykłe przeziębienie więc więc od momentu zdiagnozowania oczywiście przy testach miały kwalifikowany się miał pewne objawy kwalifikowany się do testów natomiast od momentu przeprowadzenia testu No właściwie i Moja żona jest córeczka dużo łagodniej dużo lepiej dużo zdrowia i pozdrowienia dla rodziny po nim i trze pyta jeszcze chciałem zapytać o tych młodych ludzi pan ma pretensje albo czuję wściekłość Jean kiedy widzi pan obrazki w telewizjach informacyjnych ludzie młodzi gremi ani wychodzą czy to na bulwary czy do parku w mimo tych zaostrzonych obostrzeń w ostatnim czasie No są to obrazki do na pewno niepokojące tak ale z drugiej strony zauważamy na przykład w internecie identyczną mobilizację właśnie wśród ludzi młodych różne akcje w stosunku do seniorów w stosunku do dziadków więc ja bym jednak nie jednego wora ciężko mi ocenić bo ja siedzę w domu obserwuję ewentualnie świat przez okno i korzystam z mediów Media potrafią pokazać przecież różne obrazki i rzeczywiście młodzi się gromadzą no ale przecież starsi też w sposób często Czasami nieodpowiedzialny się zachowują i gdzieś tam wychodzą narażając swoje życie więc to jest apel do wszystkich szczególnie do młodych bo to jest starsi są bez po narażeni Młodzi mówi się że trochę mniej ale też nikt nie wie jak to może przebiegać w konkretnym przypadku a a najbardziej tutaj chodzi o naszą wspólną odpowiedzialności dyscypliny