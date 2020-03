Michał Woś o Jarosławie Kaczyńskim: na pewno podejmie najlepszą z możliwych decyzji

Panie Ministrze, do której opinii panu jest bliżej? Bo wczoraj wicepremier Piotr Gliński powiedział, że należałoby zaostrzyć rygory - zaostrzyć kwarantanny, mówiąc ogólnie. I, że jego zdaniem to najpewniej stanie się w najbliższym czasie. Z kolei wicepremier Jacek Sasin powiedział wieczorem w Polsat News, że nie jest dzisiaj konieczne zaostrzanie tych rygorów. I zastanawiam się, do której opinii panu bliżej? No i jakie jest zdanie rządu oficjalne. Bo tutaj mamy dwugłos. Wybrnę trochę salamonowo. Ani pan premier Gliński, ani pan premier Sasin nie są ministrami zdrowia. To minister zdrowia na bieżąco monitoruje sytuacje i podejmuje tę decyzję. Więc ja nie wiem, czy to jest konieczność. Czyli tutaj ogromna odpowiedzialność leży teraz na ministrze zdrowia, Łukaszu Szumowskim - dla wielu jest bohaterem przecież. I zastanawiam się - tu znowu takie pytanie polityczne - czy dzisiaj minister Szumowski jest jedyną osobą, która może przekonać Jarosława Kaczyńskiego. Że te wybory 10 maja ze względów zdrowotnych - już nie politycznych, po prostu nie mają prawa się odbyć? Jarosław Kaczyński ma bardzo dobry ogląd sytuacji. Jest zorientowany w tym, co się dzieje, ma pełne dane, pełne informacje. Śledzi też na bieżąco wszystkie ważne kwestie. I naprawdę nie jest tak, że jedna osoba wpłynie, czy nie wpłynie na prezesa Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński doskonale samodzielnie podejmuje decyzje, konsultując je z różnymi punktami widzenia, z różnymi osobami, które prezentują rozbieżne punkty widzenia. Więc na pewno w ramach tego spektrum informacji, które ma, podejmie najlepsze z możliwych decyzji.