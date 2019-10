Michał Woś: Nie podważaliśmy kandydatury Morawieckiego

Wyraźnie mówiliśmy, że zachowujemy pokorę, chcemy współpracować i poprzemy kandydata wskazanego przez PiS, jako największą część Zjednoczonej Prawicy – zapewnił Michał Woś, polityk Solidarnej Polski na antenie Polskiego Radia 24.

– Nie wiem, czy można nazwać to konfliktem. W każdym rządzie są osoby mające ten sam cel. Panowie są profesjonalistami i realizują wspólną politykę - zapewniał Michał Woś. - Z naszej strony nie było podważania kandydatury premiera Morawieckiego. Wyraźnie mówiliśmy, że zachowujemy pokorę, chcemy współpracować i poprzemy kandydata wskazanego przez PiS, jako największą część Zjednoczonej Prawicy.

– Z relacji medialnych nasze negocjacje mogą wyglądać, jakby dochodziło podczas nich do jakiegoś kupczenia, przepychania się czy prężenia muskułów. Tak nie jest. Fundamentem Zjednoczonej Prawicy jest to, że mamy wspólne wartości. Dla nas najważniejsza jest Polska-zapewniał Woś dodając. - Ostatnie cztery lata dobrej zmiany pokazały, że funkcjonowanie Rady Ministrów może być skuteczne i sprawne. Polacy mają wreszcie rząd, który dba o ich interesy. Chcemy to kontynuować – podkreślił minister.