Strefa Premium Najnowsze michał wójcik + 2 donald tuskwpis Dzisiaj, 01-10-2021 15:18 Michał Wójcik o wpisie Donalda Tuska: chyba pretenduje do roli Napoleona "Folwark zwierzęcy po polsku, czyli jak dwa wieprze na rozkaz kaczora miały przy pomocy jednej krowy odwrócić uwagę od stada tłustych kotów. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci jest przypadkowe" - napisał w czwartek na swoim profilu na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Chyba jakiś niż przeżywa pan przewodniczący Donald Tusk, bo decyduje się najpierw na sponiewieranie swoich posłów i wrzucenie tłita o teściowej, a dzisiaj pisze o jakichś wieprzach - stwierdził w programie "Newsroom" w WP minister - członek Rady Ministrów Michał Wójcik. - To się nie mieści w ramach normalnego dyskursu politycznego. Tak nie powinno być. Opozycja jest potrzebna, potrzebna jest konstruktywna rozmowa, czasami może ona być bardzo ostra. Czasami tak jest, bo taki mam czas, jest ten dyskurs, mamy różne zdania, dyskutujemy różne opcje. Natomiast to jest obraźliwe i z tego, co wiem, to nawet wczoraj były prezydent Bronisław Komorowski jasno też powiedział, że jednak tak nie powinno się pisać. Co ja mogę powiedzieć? Ubolewam. Taka jest kondycja polskiej opozycji. Donald Tusk zaskakuje nas tego rodzaju wpisami. Odnosiłem się do tego wczoraj w jednym z programów, mówiąc, że pretenduje chyba do roli Napoleona, a kim był Napoleon w "Folwarku Zwierzęcym", to każdy sobie może przeczytać, ale to już tylko prześmiewcza uwaga - dodał. Rozwiń