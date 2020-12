Michał Wójcik chwali Zbigniewa Ziobrę. "Najlepszy minister od czasów Lecha Kaczyńskiego"

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził we wtorek, że przeprowadzana od wielu lat przez Zjednoczoną Prawicę reforma sądownictwa idzie "jak po grudzie". Do tych słów odniósł się minister Michał Wójcik, jeden z najważniejszych ludzi Solidarnej Polski, której liderem jest Zbigniew Ziobro. - Wiadomo, że jest pewien stan zastany, sędziów nie da się odwołać od tak, to jest niemożliwe, bo konstytucja uniemożliwia to. I potem mamy w systemie osoby, które kuriozalne czasem podejmują orzeczenia - stwierdził w programie WP "Tłit", dodając, że "najgorszym problemem jest opozycja, która nie rozumie, że dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, to dobrze funkcjonujące państwo". Wójcik pochwalił też samego Ziobrę. - Jest znakomitym ministrem sprawiedliwości, najlepszym od czasów św. Lecha Kaczyńskiego - przekonywał.

Rozwiń