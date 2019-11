WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 michał szczerbaruch polityczny 40 min. temu Michał Szczerba: To będzie wielki powrót Donalda Tuska do polityki Michał Szczerba z PO przyznał w rozmowie z reporterem WP.PL Michałem Wróblewskim, że rok 2020 będzie "wielkim powrotem Donalda Tuska do polityki".... Rozwiń Donald Tusk po wyborze na przewodn … Rozwiń Transkrypcja: Donald Tusk po wyborze na przewodniczącego i pizza powiedział że w dużo większym stopniu będzie się Tutaj w Polsce w sprawy polskie w sprawy polityczne pasie cieszę z tych zapowiedzi Donald Tusk ma przede wszystkim bardzo silny mandat europejskich adesse europejskich ten to prawice Jego głównym zadaniem jako psującego Europejskiej partii Ludowej Wspiera Politycznych ikra Myślę że Szczególnie będzie mu zależało na Platformy Obywatelskiej na PS No ale także budowa takiego ruchu liderskie go bo przecież To jest partia która potrzebuje tego fermentu ideowego Potrzebuję Dzieci programowe Jeżeli Donald Tusk zbierze liderów z różnych obszarów z różnych Polityki z gospodarki Z dyplomacji No to będzie na p Bo jakaś rezerwa Kadrowa bym potencja Który w pewnym momencie przez Nas przez potwory metelska Chyba tylko będzie mógł być Właśnie zdaje się że bardzo dobrze odczytał pan takie oczekiwania Donalda Tuska czy też intencje OK Z polskimi korespondenta mi w Brukseli On wysłał taki sygnał że właśnie będzie chciał budować przyszłość Może nie wyklucza że będzie chciał to To tego rodzaju ruch polityczny oparty zwłaszcza na Młodych ludziach oczekuję pan tego od Donalda Tuska że właśnie coś takiego będzie się Być może wokół platforma Nie ma bardziej doświadczonego polityka w euro Donald Tusk Jeżeli on będzie chciał podzielić się swoją wiedzą więc Spostrzeżeniami Swoim doświadczeniem kontaktami z ludźmi których wybierze do współpracy To tylko należy temu przyklasnąć jeżeli to osoby będą chciały się za Chciałbym Do Platformy Obywatelskiej Swoimi Nasz To tylko Ale poduszki najważniejszym celem roku Prezydent Tutaj Nie ukrywa Zbalansowanie Stany władzy PiS może być przyjść I wyłącznie poprzez odbicie urząd Pis-owi Danie jest Osobą niezależną Uzależniony Nowogrodzkiej Moment Prezydent Potwierdzają słowa Sady To wszystko nie są Opinie które Bóg Kompozycja r Raczej Przedmiotem drwin Całym pana zrozumiałem absolutnie krytycyzmu wobec prezydenta Andrzeja Dudy docenił Gratulacje wysłane w kierunku pana przewodniczącego Donalda Tuska i warto to zestawić z tym Że Mateusz morawiecki nie chciał pogratulować nowemu przewodniczącemu i Prezydent Duda to Myślę że prezydent Duda kompletnie nie rozumie Na czym polega funkcja szefa Europejskiej partii Ludowej pogratulował pogratulował bo Ucieszył się że będzie miał więcej zajęć W przestrzeni międzynarodowej ale do Traktuje Polskę jako piorun Na pewno jako szef Europejskiej partii Ludowej Polska będzie miała pierwsze miejsce jako cel Do widzenia party Które Spadły w Zagrzebiu czy Platformy i PSL Więc możemy spodziewać się wielkie AGD Donald Tusk Aktywność Sparta ruchem młodych liderów Z różnych obszarów Który będzie chciał Potencjał wykorzystać dla Lazurowa tel To tylko Czyli Donald Tusk jeszcze mocniej powinien się zaangażować w kampanię prezydencką czy to Kidawy-błońskiej czy Jacka Jaśkowiaka to się OK Aniżeli robił to przed wyborami do europarlamentu Don Jest członkiem Platformy Obywatelskiej Był osobą rekomendowane Platforma Do władz Europejskiej partii Ludowej Powyższym Można powiedzieć to pępowina która była taka Na chwilę odcięta Przez funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej Ona wraca do normy Znaczy Don Jest częścią Wielkiego Centroprawica I na pewno rok 2020 będzie w wielkim powrotem Donalda Tuska do polskiej Nie jak Liście działacza partyjnego ale jak Mentora jakiego Człowieka który inspiruje nas Wygrywać