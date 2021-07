Michał Szczerba mówił o Donaldzie Tusku. Przy okazji wbił szpilę koledze z KO

Donald Tusk wraca do krajowej polityki. Podczas sobotniej Rady Krajowej PO ma zapaść ostateczna decyzja o nowej roli dla byłego premiera. - To jest w Polsce jedyny polityk, który mógłby liczyć na odebranie telefonu od dowolnego z liderów państw grupy G7. Donald Tusk będzie miał po wyborach wielką rolę w odbudowywaniu pozycji Polski za granicą - komentował w programie "Newsroom WP" Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała, czy były szef Rady Europejskiej nie powinien roznosić ramię w ramię z innymi działaczami ulotek partyjnych, co zaproponował ostatnio poseł KO Franciszek Sterczewski. - Nie chciałbym polemizować z moim kolegą klubowym, ale ja w mojej działalności publicznej staram się raczej samemu znajdować zajęcia, a nie wyznaczać role innym - odpowiedział parlamentarzysta.