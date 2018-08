Michał M. rzucał się na policjantów na demonstracji. W jego obronie staje mecenas Kaczyński

Prokuratura przedstawiła zarzuty agresywnemu mężczyźnie, który brał udział w proteście przed Pałacem Prezydenckim i rzucał się na policjantów. 28-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Jak dowiedziała się WP, jego obrońcą został mec. Jarosław Kaczyński. Adwokat twierdzi, że chłopak nie zrobił nic złego.

Jego twarz poznała cała Polska. Michał M. - bo o nim mowa - dał się poznać jako najbardziej agresywny uczestnik antyrządowych protestów na Krakowskim Przedmieściu. To 28-latek, operator, syn wieloletniego szefa Teleexpressu i pracownika TVP (portal wPolityce napisał, że także... wnukiem stalinowskiego prokuratora, robiąc z M. "resortowe dziecko").

Tożsamości chłopaka policja długo nie chciała ujawnić. Mylono go z ukraińskim performerem - rzekomo wynajętym przez TVP - i nazywano prowokatorem działającym na zlecenie PiS. Okazało się to fake newsem, rozsiewanym m.in. przez czołowych polityków Platformy Obywatelskiej ( pisaliśmy o tym tutaj )

Po ujawnieniu przez policję tozsamości Michała M. zarzucono mu m.in. naruszanie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz wywieranie "groźbą lub przemocą" wpływu na funkcjonariusza policji. 28-latek usłyszał również zarzut znieważenia policjanta. - Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień - informuje prok. Izabela Dołgań-Szymańska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mec. Kaczyński twierdzi jednak, że M. jest niewinny. - Dla mnie to oczywiste - mówi Wirtualnej Polsce adwokat. - Byliśmy na przesłuchaniu, postawiono mu zarzuty: przeszkadzanie policjantowi w zabezpieczeniu manifestacji i naruszenie nietykalności. Pan Michał nie przyznał się do winy - informuje Kaczyński.

Czy zdaniem mecenasa w zachowaniu 28-latka wszystko było w porządku? - Jego zachowanie było uzasadnione okolicznościami zdarzenia. Jeszcze nie mogę zdradzić, co to za okoliczności - mówi tajemniczo Kaczyński.

Co dalej ze sprawą Michała M.? - Musi być skierowany akt oskarżenia. Nie wiem, czy prokurator taki akt oskarżenia skieruje do sądu - twierdzi adwokat.

Jak stwierdził mecenas Kaczyński w wywiadzie dla ostatniego wydania "Polityki": "Wszystkie ruchy opozycji ulicznej instruują ludzi na demonstracjach, co wolno, a czego nie. To jest przypominane wręcz do znudzenia. Bierny opór tak, ale jakakolwiek agresja jest wykluczona".