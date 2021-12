Michał Kołodziejczak: dorysowują mi gębę awanturnika, bo jestem skuteczny

Michale pewnie doskonale pan wie że niektórzy nie tylko polityce ale pewnie Polacy mają trochę pana za mówiąc delikatnie trochę awanturnika tutaj sprzeczka z premierem Mateuszem morawieckim to rozsypywanie ja tutaj blokada na rondzie to jest dopisywanie kołodziejczykowie jakieś gęby dorysowywanie oni chcieli by żyć w hermetycznym środowisku do którego nikt inny nie ma wstępu i awanturnik oni myślą cholera ale on jest skuteczny nie chciałem się z nim spotkać to mówi premier przez rok a on mnie złapał we Wrześni na otwieraniu obwodnicy spotkania dalej nie było Jeżeli minister puda który przez rok nie chciał się z nami spotkać jak największy cwaniak pojechał do paszczy lwa i myślał że tam będzie najbezpieczniejszy tak myślę że pod latarnią jest Najbezpieczniej pojechał na targi rolnicze inne bo mówi Jego nikt nie ruszy a co się stało tam był Kołodziejczak tam była agrounia i tam wyszliśmy mu naprzeciw i postawiłeś ale pan rozegrać gadamy bo pogonimy jeszcze nie jednego puda Henryka Kowalczyka też pogodzicie jak będzie trzeba to też Wie pan jak długo on jest już nowy misemi obliczyłem 41 dni jakoś by pan podsumował że nie jest okrągła liczba Amorek nie drogowe pory nic nie zrobił żadne decyzje nie wpłynęły na zmianę sytuacji nie zaproponował mitralnego zaproponował program dla rolników który zacznie działać za rok wtedy rolnicy odkryłem pierwsze zmiana już coś wyciągnął w miesiąc już jakich filmach gra nie wie pan o co tutaj chodzi o to że za rok może nie być już tego rządu neoni doskonale sobie zdaję sprawę rok mogą Nie rządzić I wtedy powiedzą Zobaczcie rolnicy my dla was to mieliśmy propozycję chyba musimy wrócić Ale to też może już być początek kampanii wyborczej i kupowanie głosów rolników pieniędzy ale to Zapytam wprost pan być ministrem rolnictwa wicepremierem czy kim to nie redaktorzy ja nie mam ambicji takich żeby kim zbyt ja chcę żeby nasze sprawy były załatwione jak ty to będziemy sprawować Czy ludzie z agrounii różne funkcje my chcemy po prostu żeby nasze sprawy były załatwione Oczywiście że widząc na dzisiejszy układ polityczny wiem że tutaj niestety decyzje zapadają u samej góry i jakiś cel wyborczy już pan sobie nakłada znaczy przekroczenie progu to jest ten cel numer jeden żeby za ich polityce czy faktycznie myślicie o tym że za 2 lata Może będzie szansa żeby wchodzić do rządu i chętnie do niego byśmy weszli i ja jestem przekonany że żeby ten rząd miał jakąkolwiek sprawczość Kto zostanie musi być w nim agrounia ją muszą być nasi ludzie neato o czym ja myślę to chociaż było o tym że jutro mamy pierwsze spotkanie po naszej konwencji w Żninie z ludźmi którzy przyjdą i pytają się nie mieszkam na wsi czy też mogę być bo mi się podobają wasze działania No i to jest dla nas ważna do was ale droga jest ważny też kogo pan chce wziąć na listy wygracie tego na wsi pani w mieście bo nie rób panie redaktorze Powiem tak wiele ludzi mówi że program wyborczy wykuwa się w boju i listy wykluwają się też w boju trudne w boju w trakcie spotkań i właśnie przed tym jesteśmy i mówimy też jako tak ale są też tacy Zuzi w tych którzy już mówią tak z jednej strony spotyka się pan z lewicową aktywizują Mają Staszka z drugiej strony Piotr Ikonowicz trzeciej strony Robert bąkiewicz w kilka miesięcy temu ale a ja a ja od Katarzyny lubnauer skończmy dzielić Polaków ja słyszę od czarzastego skończmy dzielić Polaków ja słyszę od Konfederacji skończmy dzielić Polaków a nagle jak my pokazujemy że nie gadamy nie wrzucamy tych bonów które są tak popularne tylko to robimy to wtedy ludzie mówią o kurde ale oni są nienormalni ale przyrodę Macie gdzieś tak odległych światów odległych światów jest w jakiej odległości odległego świata jest Piotr Ikonowicz który ma codzienny kontakt z ludźmi którzy są wyrzucani z mieszkań którzy mają problem z przeżyciem nazywa się Piotr Ikonowicz z Robertem Ale Robert bąkiewicz przyniósł nam herbatę kiedy staliśmy na autostradzie gdyby Przyniósł mi tą herbatę Włodzimierz Czarzasty gdyby po prostu pomyślał nie będę chodził tylko po swetrze ale założę na to sportową kurtkę bo było minus tam 3 stopni i pójdę do chłopaków Zagraj mi danym herbatę to też bym go tam przyjął tylko że Włodzimierz Czarzasty woli mówić wczoraj w jednej namawiać do tego żeby rolnicy głosowali nadal napis bo on jest człowiekiem który betonuje ten stary układ to niestety nie jest człowiek o jakikolwiek wrażliwości politycznej społecznej Bo dla niego ważniejsze jest chodzenie w ładnym swetrze w ładnych kolorach bardzo często żółty czy czerwony nie i żeby ładnie wygląda i dlatego wygania pan niektórych polityków na emeryturę 60 między między innymi tak nie wyganiam i z na emeryturę tylko mówię i panowie was czas się skończył bycie posłem Zostawcie dla tych którzy są silnie energiczni i nadążają za światem ale ktoś jest sprawny fizycznie psychicznie intelektualnie to dlaczego nie może być posłem to niech do razem mógłbym polityką z młodym posłom niech pokaże że on nie będzie przyspawany A wie Pan jest ich bardzo duży problem bo myślę że będą posłami do śmierci i nie muszą wytworzyć żadnych grup budować z innymi tylko tworzą jeden betonowanie układ czyli chociażby taki jak zbudował Jarosław Kaczyński trzyma tych wszystkich zamszowe