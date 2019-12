Michał Kobosko: Szymon Hołownia jest bardzo aktywny

Tak Gdzie Szymon Hołownia Nowak Szkoli Te sprawy go obchodzą Gdzie są nie nie wiem gdzie kiedy ten tweet prawdę mówiąc Napisane Migalskiego Marek migalski jest znany z tego że bardzo Śledzi Polską scenę Polityczno wiem że pan Marek Też u was To co robi Więc myślę że zauważył i widzi że Szymon Hołownia Choćby przedwczoraj na Przy ulicy Wiejskiej Że wystosował list otwarty do pana prezydenta Dudy w tym nawołuje pana prezydenta Zaczął Swoją rolę To kiedy przyjmie jakikolwiek zaproszenie od mediów Oprócz oczywiście Tygodnika Powszechnego Trudno nazwać to zaproszenie od mediów Bo właściwie Wywiad W której O Szymon Hołownia pisał przez parę lat felietony była W tygodniu Powszechnym nic nie jako było to zrozumiałe że ta redakcja AGD A która była jego Dostała to praw Przeprowadzić pierwszy wywiad natomiast Mogę zapewnić że Szymon Hołownia Zaczyna przyjmuję zaproszenia od mediów I będzie w mediach My chcieliśmy uniknąć świadomie takiego wrażenia że Rozpoczęciu po pierwszym wydarzeniu 8 grudnia w Gdańsku Szymon Hołownia będzie teraz w każdym medium będzie Każdy temat się wypowiadał to nie jest ten czas bo ja Przypomnę tylko jedno zdanie Nie mamy jeszcze kampanii w I Szymon Hołownia nie prowadzi kampanii wyborczej ta rozpocznie się w momencie W którym zapewne pod Stycznia Marszałek Sejmu ogłosi zarządził